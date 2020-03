Cabito celebra sus primeros 3 años de vida: "Mi corazón dejó de latir y me apagué"

Eduardo Javier "Cabito" Massa Alcántara decidió cambiar su vida por completo hace 3 años cuando se operó para hacerse un by pass gástrico y pudo bajar de 198 kilos a 70.

Durante el postoperatorio, Cabito una complicación con el suministro de medicamentos lo llevó a estar clínicamente muerto.

"Lo que me pasó fue por algo médico, no tuvo que ver con el quirófano", aclaró.

Debido a que tenía los meniscos rotos y retención de líquido, tras la operación a Cabito le costaba caminar y el dolor era intenso cada vez que se paraba. Es por eso que le suministraban morfina. Una de las noches de las casi dos semanas que permaneció internado, un enfermero le dio el medicamento pero se le olvidó anotarlo, por lo que al rato, otro colega le dio nuevamente la droga.

Aquella equivocación del enfermero hizo que los músculos se le relajaran tanto que, en medio de una apnea, le dio un paro cardiorrespiratorio: "Me desperté y no entendía nada, escuché la voz de ella (Florencia, su ex novia). El amor me despertó".

"Ella dormía al lado mío y entra una enfermera corriendo y la saca del cuarto. La deja en un pasillo con piyama y sin teléfono y empieza a entrar gente. Le dicen que yo tenía un paro cardiorrespiratorio y que no sabían cuánto hacía que no respiraba", agregó.

No hay duda alguna que esa etapa en la vida de Cabito fue crucial y lo marcó para toda la vida. Es por eso que hoy, a tres años de ese episodio, el actor y conductor de tv celebra la vida con este posteo en su cuenta de Instagram:

"Un día como hay, hace 3 años me fui un ratito del otro lado. Mi corazón dejo de latir y me apague. La misma mano que me acompaño en el proceso es la que me la sostuvo para tráeme de vuelta y no me dejo ni un segundo durante semanas. Pude salir adelante por la ayuda de gente q me amo profundamente, algunas ya no están pero no me olvido. Hoy es como un cumpleaños para mi.. Mis primeros 3 añitos. Gracias a los oyentes y quienes me quieren en silencio q su amor siempre también fue mi sueldo y el alimento del alma", escribió Cabo.

