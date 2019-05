Burlando dijo que Thelma Fardín y Juan Darthés quizá tuvieron relaciones pero que no existió la violación

Thelma y el colectivo de "Pero lo que se habló públicamente no tiene nada que ver con lo que hay en el expediente. Una cosa es lo que se ha representado para los medios y otra cosa es lo que pasó en el expediente", dijo. Lo primero que remarcó Burlando es que hay muchas diferencias entre el video quey el colectivo de actrices argentinas hizo público con lo que consta en la causa.dijo.

Por otro lado, el abogado sostuvo: "Nosotros vamos a presentar la inexistencia del delito. Es uno de los pilares fundamentales de lo que estamos tratando de hacerle ver a la fiscalía. En este caso puntual nos vamos a basar en los propios dichos de Thelma Fardín. Juan ni siquiera se va a presentar porque no es necesario que se presente. Sí el doctor Guevara, que es quien encara este tema en Nicaragua, está haciendo una presentación que tiene que ver puntualmente con esta situación. Por los dichos de la denunciante entiende, y entendemos que no estaría configurado el delito de violación".





"La información y documentación que nos acercan los profesionales de Nicaragua es que no se ve una negativa categórica, un rechazo claro. Es más, me parece que lo ha dicho, que la hemos oido a Thelma Fardín decir que tardó ocho años en darse cuenta que había sido violada, lo dijo en los medios. Me parece que si ella misma no se dio cuenta en ocho años, mucho menos se puede dar cuenta la persona a la que ella acusa como un agresor sexual", enfatizó.

Fernado dijo también que Juan Gilera, quien por entonces era novio de Thelma Fardín, también está en la misma situación que Darthés ya que él era mayor de edad. "No sería delito... Es más, Thelma Fardín en ese momento salía con otra persona mayor de edad y frente al relato estaría en la misma situación que Darthés".





"Nosotros decimos que no ocurrió el hecho, pero que del propio relato de la víctima surge esta circunstancia que estoy informando. Si tienen posibilidad de acceder a la denuncia, se van a dar cuenta de que es muy difícil interpretar una situación violenta en relato de Thelma Fardín", finalizó.

