Burlando, abogado de Redrado: "El audio está editado y falta la parte donde él le dice que no quiere seguir"

Fernando Burlando, abogado de Martín Redrado, habló en exclusiva con Primiciasya.com minutos después de que el ciclo Intrusos pusiera al aire un audio de Luciana Salazar que grabó durante una conversación privada con Martín Redrado.

"Editado, lo editó, porque hay una parte fundamental donde dice que no quiere seguir y que no está enamorado, editado por completo", enfatizó de entrada el reconocido abogado que no podía comprender el motivo de esa exposición.

El material que puso en exclusiva el programa de América fue argumentado por el entorno de Luciana Salazar como una prueba de que ambos se reconciliaron, de que estuvieron juntos en Miami y de que iban a hacer pública la relación de a poco.

LEER TAMBIÉN: Terrible audio: Luciana Salazar grabó el acuerdo que hizo con Martín Redrado durante la reconciliación

Recordemos que todo estalló cuando Luciana vio en un tweet del periodista Ángel de Brito una foto del economista con su ex, Lulú Sanguinetti, a punto de vacunarse contra el COVID en Estados Unidos.

"La referencia instantánea de Martín, acumulando esto al grupo de demandas que iniciaríamos, es que está editado, hay una parte fundamental donde se habla de que no hay más amor y que no tiene sentido seguir frente a una pregunta concreta", insistió Burlando que además reveló que continuarán con la demanda por hostigamiento y sumarán algunas más.

Por último, el abogado asegura que el audio no tiene sentido alguno y que el accionar de Salazar es injustificado porque en muchas entrevistas manifestó que su ex la hizo sufrir pero sin embargo ella insiste con una reconciliación: "Si nuevamente están juntos lo que menos haría es esto. No entiendo la razón y el motivo de continuar con esto. Le dijo cualquier cosa, que le provoca dolor, etc, pero ella insiste, y va".

El audio del escándalo

Luciana: "Como dando, pasitos como que van llevando de a poquito".

Redrado: "Sí, sí, esa es la dirección correcta".

Luciana: "Exacto, para mí sí, pero entre nosotros sabemos que ya es como... Me gustaría que el compromiso de Ana que nosotros le contamos, lo que decidimos, para que ella sea testigo, porque ahora si vos mañana me cagás, me cambias toda la historia, me quiero matar. No juegues conmigo. Pero va a depender mucho sobre todo de vos Martín porque la verdad que yo soy una mina easy. Vamos de a poquito, haciendo las cosas prolijamente, para que sea un cuetito lindo, que te entiendan, pero lo que quiero es que le digamos a Ana a lo que llegamos para que ella esté al tanto. Entre nosotros sabemos que empezamos una relación aunque todavía no la publiquemos para que sepa qué tiene que hacer. Tiene que haber respeto entre nosotros. Vos no vas a salir y, no vas a salir con alguien a comer porque te reviento".

Redrado: "Eso no va a suceder".

LEER TAMBIÉN: Luis Novaresio contestó al filoso mensaje de Nancy Dupláa que horas más tarde la actriz decidió borrar