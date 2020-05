El bullying en "Educando a Nina" a Natalia Oreiro

La emisora Telefe está repitiendo la telenovela "Educando a Nina" dado los buenos ratings que logró en el marco de los 30 años del canal.

En la emisión de la tira producida por Underground, se vio una escena de una entrevista al personaje de Griselda Siciliani donde en medio de la nota frena para preguntar quién estaba masticando chicle.

Nadie sospechaba que ese guiño del guión podría ser una burla a la actriz Natalia Oreiro, conocida en el ambiente por su problema de concentración cuando alguien mastica chicle.

Justamente, en la misma emisora, Natalia dio una nota hace unas semanas con Santiago del Moro y allí habló de su problema neurológico.

"Es una enfermedad neurológica que se llama misofonia, que se traduce como onda de sonido, toda mi vida la tuve, no sabía que tenía eso, pensaba que estaba loca, mucha gente sabe que lo tengo, piensa que soy histérica, me genera ansiedad, palpitaciones, sudor frío y no puedo concentrarme en otra cosa que no sea eso. En los circuitos de trabajo se corre como la bola de que no me mastiquen chicle porque se pone loca y me tomo un tiempo de decirles el problema que tengo yo", contó la actriz uruguaya.

Hoy en "Intrusos", Rodrigo Lussich en sus "Escandalones" mostró lo que podría llamarse el bullying hacia Oreiro.

