Una buena para Pampita después de que su empleada la denunciara por presunto hostigamiento

Viviana Benítez, quien trabajó como niñera en la casa de Pampita, denunció hace unas semanas a la modelo por “hostigamiento y maltrato psicológico”.

La conductora negó por su parte las acusaciones de su ex empleada: "Esto es una extorsión, ella sabe en su alma que está mintiendo", señaló.

Después de las duras acusaciones contra Ardohain, la mujer se expresó en Instagram y se defendió de las críticas que recibió por contar su experiencia.

“Gracias también a la gente que me escribe y me desea todo lo malo que se le puede desear a una persona. Ya sea hombre o mujer, cada uno es libre de opinar lo que piensa...", comenzó Benítez.

"Solo espero que nunca les pase lo que me pasó y que tengan algo bueno en su vida, porque las barbaridades que me escriben no se las deseo a nadie”, añadió.

Y cerró indignada: “Es tan fácil juzgar a alguien por ser de otro país o por ser una empleada que según ustedes tendría que agradecer y cerrar el cu... por ser de otro país, por suerte no todo el mundo piensa como ustedes”.

La Justicia desestimó la denuncia

Hoy, en su debut en "Incorrectas", Angie Balbiani, amiga de Pampita, contó que la Justicia desestimó la denuncia de quien haya sido una de las 30 damas de honor de Pampita en su boda con Roberto García Moritán. En su resolución, la justicia determinó que hay una "inexistencia de delito".

Ante la resolución, Pampita y su abogado, Fernando Burlando, demandarán a la ex empleada por daños y perjuicios.