Bryan Cranston se pudrió de sus fanáticos y no firmará más autógrafos

Si es seguidor de series como Malcolm in The Middle o Breaking Bad, seguro que reconoce a Bryan Cranston si un día se lo encuentra por la calle. Pero si eso pasa, no le pida un autógrafo porque el actor no se lo va a dar. Así lo ha anunciado el intérprete, quien ha publicado varios mensajes en sus redes sociales para anunciar que no va a firmar ni un solo autógrafo más pues se siente abrumado por la cantidad de solicitudes que tiene.





"Amigos. Después de 18 años de firmar todo para los fans, me retiro. Abrumado por las solicitudes, simplemente no puedo hacerlo más. Me encanta conocer a los fans, pero eso es todo. Gracias por su comprensión. Nos vemos en la calle", ha escrito a sus 2,1 millones de seguidores de su cuenta de Twitter. Eso sí, el mensaje termina con una esperanza para sus seguidores: "¡Nos haremos una selfie!".





El intérprete ha explicado su posición también en su perfil de Facebook, pero lo ha hecho con un mensaje mucho más largo y en el que se le va tras un montón de cartas y paquetes recibidos de sus seguidores. "Queridos amigos. Esta es la tercera pila de solicitudes de fans que están llegando a la oficina de Londres (es una foto real, no está alterada). Ya he pasado horas y horas ante los dos montones previos y las llevé personalmente a la oficina de correos", empieza su mensaje Cranston.





"No puedo hacerlo más. Estoy simplemente abrumado. Incluso con un ayudante es demasiado", y continua después con el mismo mensaje de Twitter, en el que dice que se hará selfies con los fans y firmará los programas de aquellos que vayan a ver alguna de sus obras de teatro, pero rechaza firmar más artículos de merchandising.





"Gracias por vuestro interés en mi viaje en la interpretación. Espero que continuéis encontrando mi trabajo gratificante y entretenido". Y añade un posdata final: "Cualquier cosa de valor que se me haya mandado se enviará con agradecimiento a la caridad".





