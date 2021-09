El brutal cambio de look de Vanesa Wasinger mientras espera su vuelta a Miami

La modelo Vanesa Wasinger hizo un radical cambio de look y publicó fotos de su renovada apariencia en su cuenta de Instagram.

Vanesa Wasinger sorprendió con un brutal cambio de look y pasó de rubia a morocha. "Me gusta mucho más el morocho que el rubio porque me resalta más los ojos", indicó la modelo, que próximamente viajará a Miami por compromisos laborales.

Wasinger compartió las imágenes de su renovada cabellera en su cuenta de Instagram donde realizó una sensual sesión de fotos.

"Estoy esperando a que levanten un poco las restricciones para viajar, a fin de año voy a estar instalada en Miami", señala Vanesa, quien tuvo que postergar varias propuestas laborales por la pandemia.

"Tengo reuniones de trabajo con la agencia de modelo que me contrata, tuve que cancelar vuelos porque después se complicaba la vuelta, pero espero que en poco tiempo todo mejore", destaca la modelo.

Vanesa, es de Rafaela, comenzó su camino en el modelaje de muy joven a sus 14 años. Desde entonces nunca paró: viajó a Rosario, estudió Relaciones Públicas y se mudó a Buenos Aires.

Soltera, no busca nada “Que el amor llegue cuando tenga que llegar”. Durante el 2020, pese a la pandemia, Vanesa siguió cuidándose. Continuó con una dieta sana basada en proteínas y sin harinas ni azúcar. Mantuvo el cuidado de su piel y siguió haciendo deporte. ¿Cómo entrenó? “Esos meses que los gimnasios estuvieron cerrados, me compré accesorios para hacer deporte y fui mi propia entrenadora”, contó orgullosa.

Y si algo no le falta a Vanesa Wasinger es actitud y ganas de seguir triunfando en el mundo de la moda.