La bronca de Guillermo Coppola por la serie de Diego Maradona: "¡Conmigo jamás se comunicaron!"

Guillermo Coppola habló con "Intrusos" y se mostró enojado con la producción de la serie de Diego Maradona por no haberse comunicado con él para colaborar con el guión.

Además, aseguró que si recurren a una mentira que lo perjudique "se van a tener que agarrar". "Si me hubieran llamado, yo lo hubiese hecho mucho más interesante", indico en diálogo con Jorge Rial.

Rodrigo Lussich mostró algunas líneas del inicio de la miniserie. En ellas aparece Diego al borde de la muerte, en Uruguay, durante su internación de urgencia en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este.

Según el ciclo de América, el guion dejaría muy mal parados a Claudia Villafañe y a Guillermo Coppola y los mostraría desentendidos de la salud del ídolo.

Claudia ya puso todo en manos de su abogado, Fernando Burlando. "Presentó dos exhortos en la embajada de México y en la de los Estados Unidos. No logró aun que le manden los guiones de la serie", contó Lussich.

"Diego dio el consentimiento para hacer la miniserie pero también es cierto que dicen que ni sabe qué firmó. Vos sabés la relación que tengo con Claudia y las nenas, para mi siguen siendo familia. Ya estoy grande y sensible", dijo Guillermo.

"Hubiese sido lógico y más honesto hablar y saber las realidad de las cosas. Conmigo jamás se comunicaron y sabiendo que Diego autorizó, yo hubiese apoyado. En eso discrepo con Claudia. Yo hubiese colaborado, como lo hice con Leo Sbaraglia y Jean Pierre Noher, con quienes me junté varias veces. Si estos guionistas hubiesen tenido la capacidad mínima de intentar comunicarse, yo les hubiese contado y lo hubiese hecho mucho más atrapante. No importa si me dejan mal parado a mí, porque es ficción. Pero lo hubiese hecho más interesante, con más suspenso", señaló.

Luego detalló los acontecimientos de ese día en que Maradona se descompuso: "Lo llevé en mi camioneta y no esperamos a la ambulancia porque no llegábamos. Diego estaba gravísimo. Y es cierto que iba despacio porque tenía poca nafta y de hecho a mitad de camino tuve que cargar. Yo quería proteger a Diego. Dios hizo que yo me levantara temprano y viera a Diego sentado en la cama. Me llamó la atención. Insisto, no me importa quedar mal parado pero no descarto hacer acciones legales. Tengo que ver la serie. Y quiero aclarar que Claudia no se preocupó jamás por el patrimonio de Diego en esas circunstancias. Diego sigue siendo una parte importantísima de mi vida. Durante cuatro años viví en Cuba para acompañar al amigo. Querías una gaseosa y ni había, y yo estaba al lado, bancándola".

