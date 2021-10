La bronca de Gonzalo Heredia tras el rumor de romance vintage con la China Suárez

Con el escándalo de Wanda Nara, Mauro Icadi y La China Suárez, el nombre de Gonzalo Heredia apareció de forma especial cuando se puso en tela de juicio la fidelidad del actor con Brenda Gandini durante el ciclo ATAV donde compartía el set con la ex de Benjamín Vicuña.

Concretamente se dijo que Gonzalo Heredia y La China Suárez vivieron un romance durante la tira de Pol-ka que fue un gran éxito.

Por tal motivo, el actual protagonista de Desnudos, enfrentó la cámara de Intrusos y despejó dudas al respecto.

"Hincha un poco las pelotas que se generen estas cosas", dijo Heredia en charla con Intrusos, América Tv.

Y añadió: "Me parece que cuando uno no tiene que esconder nada no tiene que andar corriendo, irse, escaparse ni nada. Yo sabía que en algún momento iba a pasar esto".

Y finalizó: "Uno sabe cómo es el juego, cuales son las reglas, o las intuye... Y uno las acepta, las entiendo, y entiendo todo lo que se generó, por qué se generó y demás. Pero es todo mentira. Pero si salgo a desmentirlo es porque sigo agregándole leña al fuego, hablando sobre el tema. Si no digo nada es porque me escondo y no digo nada... Siempre hay un pero para eso. Pero en este caso, nada más alejado de la realidad".