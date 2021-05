La bronca de Ángel de Brito al llegar a la Argentina: "Explicame por qué estoy encerrado"

Ángel de Brito llegó a la Argentina de Miami, Estados Unidos, donde se vacunó contra el coronavirus y luego se contagió.

Tras el correspondiente aislamiento y alta médica, el conductor de "LAM" habló de la "desorganización" en los protocolos al llegar al país.

"Es bastante ridículo porque estamos como antes, no hay ningún tipo de protocolo salvo usar el barbijo. Uno al lado del otro como en la otra vida", indicó Ángel.

Y agregó sobre el vuelo y los cuidados: "No te dan un café o manta por la pandemia pero después almorzas o cenas según la hora sin tapaboca, me parece ridículo. Un plato de pastas no contagia pero un café sí, es rarísimo".

"Y después cuando llegas acá el hisopado. Yo pasé por el covid, me vacuné, estuve aislado en otro país, me hisopé antes de viajar el domingo y ahora, y di negativo. Explicame por qué estoy encerrado", siguió con fastidio por tener que hacer aislamiento.

Y cerró: "Pasé por la enfermedad, estoy vacunado, estuve aislado, me hice dos hisopados, ¿qué mas quieren?".