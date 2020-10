Brian Lanzelotta con síntomas de Covid: "Tengo fiebre y me duele hasta la piel"

Tal como habíamos informado en la semana, dos equipos del "Cantando 2020" (El Trece) fueron aislados por el test positivo por coronavirus de su coach Natalia Cociuffo.

El jueves dieron negativo pero este sábado Ángel de Brito informó que Lola Latorre y Brian Lanzelotta tienen síntomas, por lo cual debieron hisoparse otra vez. A la noche le entregarán los resultados.

En diálogo con PrimiciasYa.com, el cantante contó cómo se encuentra: "Ya me hice el hisopado otra vez esta mañana. A la noche me dan el resultado. Me siento mal, me duele mucho el cuerpo y tengo fiebre... Me duele hasta la piel".

Con respecto a cómo están su mujer Mariana Cesar y su hija Roma, Brian dijo: "Ellas están bien por suerte. Estamos aislados".

LEER MÁS Lola Latorre y Brian Lanzelotta se hisoparon de nuevo: "Tienen síntomas"

Natalia Cociuffo, la coach de Brian Lanzelotta, Ángela Leiva, Lola Latorre y Lucas Spadaforta, se encontraba con síntomas del virus, fue debidamente hisopada y el resultado fue positivo.

Por esto los cuatro participantes fueron aislados y el conductor anunció que dieron negativo. Sin embargo hoy se repitieron los hisopados.

"Día de hisopados para dos equipos. Lola y Brian tienen síntomas. Los demás, no. Como ya conté, seguirán siendo reemplazos por los famosos que participaron ayer", comunicó el conductor del reality.

LEER MÁS Franchín salió a defender a "MasterChef Celebrity" tras la dura crítica de Calabrese: "Cuantas pavadas hay que escuchar"