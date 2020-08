Brian Lanzelotta reveló intimidad del encuentro con Karina en la casa del Kun: ¿Hubo desprecio?

Durante la primera presentación en el "Cantando 2020", Brian Lanzelotta tuvo un fuerte cruce con Karina, La Princesita, porque la jurado le dijo que hizo cierta risa despectiva en una nota cuando le preguntaron por el encuentro con de ella con Ángela Leiva.

Él, en tanto, sacó a la luz un hecho que sucedió en la casa del Kun Agüero cuando la rubia era pareja del futbolista del Manchester City.

Pero, por los tiempos del programa, no se supo con exactitud qué fue lo que pasó esa noche donde aparentemente hubo un acto de desprecio.

En charla con Celeste Muriega y Tucho de "El after de la previa" que va los jueves de 19 a 21 por UrbanaBa, Lanzelotta profundizó sobre ese cuestionado encuentro.

"A mí me la presentan y cuando yo la saludo ella me saluda que me conoce porque me vio en Gran Hermano, y me dio una opinión mía sobre algo que dije en el reality. Me habían preguntado si me gustaba ella y yo dije que me elegía como artista a Ángela Leiva. No quiero decir que ella no sea buena, tiene 16 años de trayectoria y no lo digo yo, está plasmado en sus discos. Podés tener las mejores canciones pero si no me transmitís... por eso elegí a Ángela", dijo Brian en charla con Celeste y Tucho.

"Ella me encaró, me dijo eso soberbiamente y se fue. No me dejó explicarle esto que les digo. Mi intención no fue atacarla. Es una de las grandes artistas de este país. Yo me sentí mal, porque fui a un cumpleaños y me sentí como sapo de otro pozo. Yo conocía a la hermana del Kun, estaba en la casa de él, traté de estar tranquilo y ubicado. No me fui porque la hermana del Kun me pidió que me quede", añadió.

"Ella capaz no se da cuenta pero cuando te dice las cosas parecen soberbia. Yo me di cuenta que no fue con buena onda", finalizó.

