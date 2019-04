Brian Lanzelotta: "La paternidad me cambió la vida totalmente, al 200 por ciento"

Brian Lanzelotta estuvo en el programa "Pamela a la tarde", América, y contó cómo le cambió la vida confirmar que es padre de Ian tras el estudio de ADN, luego de ocho años de lucha. estuvo en el programa, y contó cómo le cambió la vida confirmar que es padre detras el estudio de ADN, luego de ocho años de lucha.





"Preferí ir por lo legal, estar bien asesorado, creo que era la manera. Van a ser cuatro años el 29 de diciembre, no me la olvido más esa fecha, me la tengo que tatuar. Me cambió la vida 200 por ciento, totalmente", comentó el ex "Gran Hermano".

Embed







"Me fui de La Matanza a Moreno. Carlitos, mi hermano, vive conmigo y mi pareja (Mariana Casar, ex "Combate"). Llevo la vida de cualquier trabajador para poder vivir tranquilo", explicó sobre su presente. explicó sobre su presente.





"Estamos remándola como todas las personas en su casa. Mi hermano vive en una casa que está contento y está contenido", explicó el cantante.