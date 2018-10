Brian Lanzelotta desenmascara a la trans que dijo estar con Chano y se peleó con Juanita Viale

Chano Moreno Charpentier, – ex integrante de la banda Tan Biónica- vuelve al centro de la polémica a partir de que se filtrara un video íntimo donde ella asegura que fue un con un ex integrante de Gran Hermano. La trans tucumana, quién fue noticia a nivel nacional por su anterior amorío con– ex integrante de la bandavuelve al centro de la polémica a partir de que se filtrara un video íntimo donde ella asegura que fue un con un ex integrante de





Chimentísimo, Cardozo afirma que quién aparece con ella en el explícito video, es el ex Gran Hermano, Brian Lanzelotta: "Me contactó por Instagram, me dijo que quería conocerme y así fue que pactamos el encuentro". En comunicación exclusiva conafirma que quién aparece con ella en el explícito video, es el ex

Según relata la escort, la cita fue en un lujoso hotel de Buenos Aires, "Nos vimos en el Vip; en el Puerto de Olivos (Libertador y Sturiza), el jueves a eso de las 1:30 de la mañana. Me pasó a buscar en una moto".

Cierto es que ante la difusión de estas imágenes, Primiciasya.com habló con Brian quien con dos datos precisos y certeros desenmascaró la mentira.





"Eso es una gran mentira. Que no me rompan las pelotas porque estoy en el hospital con mi hermano. En ese video hay una persona que no tiene tatuajes, y yo tengo tatuajes. No puedo creer que hagan algo así con tanta maldad. Yo estoy feliz y enamorado (está de novio con Marianita César de Combate). Además otro detalle de que esto es una gran mentira es cuando ella dice que fui a buscarla en moto porque no tengo moto", expresó Brian.





