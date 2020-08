Brian Lanzelotta antes de debutar en el "Cantando 2020": "Me puse a vender alimentos para mascotas para subsistir durante la cuarentena"

Por la cuarentena obligatoria Brian Lanzelotta dejó de hacer presentaciones y tuvo que buscar otra manera para llevar dinero a su hogar.

Es por eso que decidió retomar un nuevo desafío que comenzó el año pasado: vender alimento balanceado para perros.

"Esta pandemia nos golpeó a todos en el mundo. Yo vivo de los fines de semana, de los shows, y eso fue lo primero que dieron de baja y será lo último que regrese. De repente me vi sin trabajo, desempleado...", comenzó diciendo el cantante en un live de Instagram con PrimiciasYa.com.

"Me puse a vender alimentos para mascotas para subsistir en esta cuarentena. Hay muchas maneras de ganarse el mango de buena manera. Por suerte pude aguantar con eso", relató Brian, quien ahora tuvo la suerte de poder hacer su debut la semana pasada en el "Cantando 2020" junto a Angela Leiva.

Luego, habló sobre sensaciones de la primera performance y del gran apoyo que le dio su pareja, Mariana César junto a su beba Roma de 6 meses.

"Fue mas de lo que esperábamos, si bien veníamos ensayando por zoom y todo no es lo mismo que juntarse en persona. Ese día que cantamos pudimos hacer antes del vivo una prueba de piso y recién ahí pudimos encontrar esa conexión que necesita un dúo. Estamos aprendiendo sobre la marcha. Para mí es un gran desafío", indicó Brian.

Y luego contó cómo se decidió para participar del programa: "Cuando vi la promo en la tele de que iban hacer el Cantando, no le di mucha pelota la verdad. En lo personal no venía pensando en que quería estar. Y después mi mujer, Mariana, me empezó a decir de hacer una campaña, mi hermano también... Y ahí se fue armando todo con los fans que tengo. Pero yo estaba medio negado. Pero le metimos mucha garra y tuvimos suerte".

