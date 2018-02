Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Brian Lanzelotta se encontró por segunda vez con su hijo luego de las fiestas. PrimiciasYa.com dialogó en exclusiva con el cantante tropical quien dio detalles de ese lindo encuentro. se encontró por segunda vez con su hijo luego de las fiestas.dialogó en exclusiva con el cantante tropical quien dio detalles de ese lindo encuentro.





"Fue re lindo el encuentro. Después de Navidad. Lo pude volver a ver y le llevé el regalo que le dejó Papá Noel en mi casa. Estaba contento", expresó el ex "GH".





"Jugamos a la Play, merendamos y cantamos. Cantaba las canciones mías que le gustaban. Súper bien y estoy súper feliz. Espero que de a poco nos vayamos viendo más y llevando mejor", añadió.





Y cerró: "Yo no me quería ir, me volví con una sonrisa de oreja a oreja a mi casa. Imaginate la felicidad que tenía...".





Cabe recordar que Brian se enteró hace pocos meses que era padre luego del resultado ADN tras tener la duda durante muchos años.