Brian Lanzelotta: "Antes nos robaban por no tener y ahora por ser conocidos"

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el cantante tropical quien relató cómo vivió este grave episodio de inseguridad de su hermana.

"Yo vengo ya asustado de que me robaron a mí. La semana pasada le robaron a mi sobrino. Ayer la quisieron levantar a mi hermana en un auto. Estoy cansado y asustado", comentó conmovido Brian.





"Ayer mi hermana venía de trabajar y la empezaron a correr con un arma. Mi hermana vio el arma. La quisieron agarrar del brazo y secuestrarla. Ella empezó a gritar tanto que los vecinos empezaron a asomarse y ahí se subieron al coche y se fueron", agregó.





"No sé qué hacer. Para mi me están buscando, no sé. Están pensando que tengo plata, no sé. Es uno a atrás del otro, siento que estamos regalados. Todo esto es a consecuencia mía. El otro día tuve que vender el auto porque me siguieron por el auto. No tenemos paz, antes nos robaban por no tener y ahora por ser conocidos. Es una locura".