¡Brenda Gandini y Gonzalo Heredia se casan!

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia decidieron que ya es hora de pasar por el altar. Pero nada de tradicionalismos, según la rubia, se casará con el morocho mediante una boda "distinta", aunque muy festiva. Finalmente, tras ocho años de amor y la llegada de Eloy y Alfonsina,decidieron que ya es hora de pasar por el altar. Pero nada de tradicionalismos, según la rubia, se casará con el morocho mediante una boda "distinta", aunque muy festiva.

"Recién ahora puedo decir estoy lista para casarme, pero no te imagines una boda tradicional. La idea es celebrar el amor, renovar el vínculo, volver a elegirnos en esta nueva estructura familiar. Este año no creo, pero quizás el año que viene, quién te dice", le contó la actriz a ¡Hola!.

"Nada de casamiento civil, iglesia y esas cosas. Imaginamos una ceremonia moderna, celebrada por un amigo, sin leyes ni reglas. Yo por las dudas tengo los vestidos de novia de mi abuela y de mi mamá -que se lo hizo Gino Bogani- bien guardados. Igual, no creo que me entre el de mi madre porque ella era muy flaca", agregó.

"Tengo toda la paciencia del mundo, pero a veces se me suelta la cadena... Basta de mentir con eso de que la maternidad es estar todo el tiempo entre copos de algodón, sonriendo, en plenitud. También se duerme muy poco, se pierde la paciencia, tenés mucho menos tiempo para vos y, sobre todo, tenés que reencontrarte desde otro lugar", aseguró luego.

"Al principio, me costó mucho el tema de amamantar a Alfon -con Eloy también me pasó-, me sacaba leche treinta veces por día y estaba en casa recién parida, todo mal. Obviamente que mis hijos son importantes, me corren de mi ego, me enseñan, me reconectan con la niña que fui, pero también tengo que admitir que hay días que quiero huir. Por suerte, tengo un hombre a mi lado que puedo decirle: '¿Sabés? Hoy no puedo más, estoy agotada de verdad'", concluyó Brenda Gandini.





Embed Y me lo bailo de onda #Eloy Una publicación compartida por (@brendagandiniok) el Dic 12, 2016 at 3:44 PST





Embed Entre tanta cosa espesa, perdón pero me es inevitable compartir esto.

Siempre el amor, que lo demás no importa.@brendagandiniok pic.twitter.com/CAQ7JnfE4v — Gonzalo Heredia. (@gonzaloherediao) 23 de agosto de 2017