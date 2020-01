Brenda Gandini lo trata de "bolud..." a Fede Bal y Gonzalo Heredia lo encaró fuerte por sus ruidos molestos

Federico Bal se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta en la temporada de Mar del Plata luego una información que corrió hace unas horas.

De acuerdo al audio que dieron a conocer de una vecina del actor en el ciclo "El Run Run del Espectáculo", que conducen Lío Pecoraro y Fernando Piaggio en Crónica TV, en el barrio "están cansados de la música alta que Bal pone en las fiestas que arma hasta las 6:30 de la mañana en su casa. No podemos dormir por sus ruidos".

LEER TAMBIÉN: Qué famosa se quejó por los ruidos molestos nocturnos en casa de Federico Bal

Incluso se comentó que se organizó una reunión de consorcio de emergencia para tratar el tema y barajar la posibilidad de echarlo del barrio.

Al aire, reprodujeron un audio de WhatsApp enviado por una de las vecinas, que explica la situación que le toca vivir a ella y a su familia.

"Si me decís que hace una fiesta el fin de semana, bueno. Mis hijos se despiertan durante la noche por las fiestas, a las 6.30 los tengo que hacer dormir de nuevo porque este pibe que está al lado está gritando con sus amigos en la pileta. Me la aguanté cuatro veces, otra vez no. No entiende las normas de convivencia. Que se alquile una casa en medio de la nada, no en un barrio familiar. Necesito resolver esto porque sino vamos a terminar muy mal de verdad", se escucha decir a la mujer.

Lo cierto es que la voz que se escucha en ese audio es de una famosa y se trata de Brenda Gandini, quien vive junto a Gonzalo Heredia y sus hijos Eloy y Alfonsina en la casa lindera a la de Bal.

LEER TAMBIÉN: Brenda Gandini aclaró los rumores de que habría bajado a Juana Viale de "Desnudos"

Nuevo audio de Brenda Gandini

Lío Peccoraro aportó un nuevo audio donde se escucha a Brenda confirmar un pedido para que abandone el barrio y deja entrever la posibilidad de denunciarlo.

En tanto, confirma también que el actor Gonzalo Heredia lo encaró de mala manera para resolver el tema.

"Quería hablar con vos para que me pases el teléfono de la persona que me habías pasado porque hizo una fiesta el miércoles por la noche, hasta las 5 y media de la mañana, gritando los pibes ahí en la pileta, haciendo quilombo, antes de ayer llegamos de nuevo fiesta hasta las 3 de la mañana, llamé a seguridad, hice la denuncia, apagó la música y ayer Gonzalo (Heredia) habló de una manera bastante no cordial para ver si entendía este chico, ya no puede hacer más lío. Pone la música a todo lo que da. La gente está gritando en el patio, en la pileta, hace fiestas. Realmente no puedo seguir en esta situación. Alquilé en un barrio que supuestamente era familiar, tengo a mis hijos que se me despiertan a la mañana con los quilombos de este boludo. Haber cómo podemos arreglarlo, o que este chico se vaya a otra casa que no sea la que está pegada a mi casa o haré una denuncia de otra manera. Que hoy haga una fiesta es para problema", afirmó la actriz de "Desnudos".