Telefe estrena este viernes a las 23hs su nueva ficción, "Rizhoma hotel", con 21 historias donde la pasión, la intriga y lo inesperado atraviesan el destino de sus protagonistas en un mismo lugar.





Jorge Marrale, Nicolás Vázquez, Virginia Innocenti, Juan Gil Navarro, Ludovico Di Santo, Gimena Accardi, Violeta Urtizbera, Michel Noher, Luis Machín, Martina Guzmán, Andrea Frigerio, Laura Laprida, Benjamín Alfonso, Benjamín Rojas, Juan Manuel Guilera, María Leal, Jorge D´Elia, Esteban Pérez, María Marull, Paula Marull, Sofía Gala, Matías Mayer, Osvaldo Santoro, Fabián Mazzei, Carla Quevedo, María Fernanda Callejón, Sergio "Maravilla" Martínez, Mónica Cabrera, Eugenia Tobal, Nicolás Pauls, Antonio Birabent, Florencia Raggi, Juan Sorini, Brenda Gandini, Felipe Colombo, Diego Ramos y Adrián Navarro. El unitario cuenta con un elenco multitudinario formado por

brenda 1







En la noche del martes, se hizo la presentación en un bar de Palermo donde asistieron varios de sus protagonistas. PrimiciasYa.com dialogó con Brenda Gandini, a quien le tocó trabajar con Nico Vázquez, y manifestó: "Me genera mucha felicidad que Telefe se anime a contar con un formato distinto y que se anime a un estelo de serie donde cada capítulo cuente una historia que empiece y termine durante esos 30 minutos. Estoy muy feliz de que se haga ficción argentina".





Luego, indicó: "En el capítulo que hice, me tocó trabajar con Nico. Nunca había laburado con él, lo conozco mucho porque es amigo de Gonzalo y la verdad es que me sentí muy cómoda porque sentí que estaba trabajando con alguien que fuera de la familia casi. Trabajar con él es un placer porque le pone onda todo el tiempo y siempre está de buen humor".





"Hay escenas fuertes pero son parte de la historia donde se cuentan temas en donde se justifica que suceda así. Son situaciones que suceden, reales, es una ficción atrevida donde se trata de contar lo más creíble posible", resaltó.





Al ser consultada sobre si pone algún límite o condición a determinadas escenas que le toca realizar, señaló: "Si yo pusiera un límite, no me podría dedicar a esto. Creo que si el personaje, en relación a la historia, debe hacer ciertas escenas y vos te sentís cuidada, hay que entregarse. Me parece que no hay que limitarse, al menos yo trato de no hacerlo".





Gandini también hará otra ficción en el canal de las pelotas: "Estoy grabando para Telefe la tira con Griselda Siciliani, 'Morir de amor'... También estoy con posibilidades de hacer una película. Estoy contenta de poder tener trabajo en este momento difícil así que me siento una privilegiada".

Embed Con mi compañero haaarmoso @nicovazquezok en el lanzamiento de #rizhomahotel Una publicación compartida por (@brendagandiniok) el 3 de Jul de 2018 a las 6:53 PDT







Por otro lado, Brenda habló sobre la unión "sin leyes ni reglas" con su pareja, Gonzalo Heredia: "Por ahora estamos disfrutando de nosotros, de la maternidad... Estamos rearmándonos los cuatro. Tenemos ganas de celebrar el amor, más allá de un casamiento. Es algo informal, nada por Iglesia ni por Civil. Es una celebración del amor nada más, no sabemos cuándo lo haremos. Pero queremos hacer algo con la familia, amigos... Algo íntimo y chiquito".





¡Mirá la entrevista completa con Brenda Gandini!





Embed