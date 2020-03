Brenda Gandini indignada con los que rompen la cuarentena: “Quedate en tu casa, simple, no hay mucha vuelta”

Brenda Gandini se mostró muy preocupada en las redes por la gente que viola la cuarentena obligatoria poniendo en peligro a más gente de contagio del coronavirus. Todos los días se multiplican los números de infectados y muertos en el país así como los que son aprendidos violando la medida del Ejecutivo.

A una semana del aislamiento obligatoria, la actriz decidió hacer su descargo en las redes y pedirle, a quien la lea, que no salga de su casa.

Con una foto de Gonzalo Heredia, su marido, caminando hacia la playa, la rubia escribió: “Claramente no estamos ahí, hoy me trasladé a esta foto, a este recuerdo de la última vez que fuimos a la playa”.

“Reinan sentimientos de incertidumbre, de tristeza, ganas de llorar por pensar todo lo que queda transitar todavía, por pensar en todas aquellas personas que están expuestas a esta pandemia, que salen a laburar igual para que no nos falte nada, que no tienen la posibilidad de quedarse en casa, como muchos de nosotros tenemos o los otros que pueden y no lo hacen. No me entra en la cabeza cuando leo noticias de gente que no sale de su egoísmo, soberbia, que no tienen siquiera registro de la palabra solidaridad en su cuerpo, y salen, como si nada. Amigo, estamos hablando de que muchas personas pueden morir, quédate en tu casa, simple, no hay mucha vuelta. Y Vos que podes, quédate”, pidió.

“Ayudemos lo más que se pueda, cada uno a su manera, para salir rápido de esta. Y así, volver a reencontrarnos con las pequeñas cosas que hoy extrañamos, como por ejemplo esos abrazos con poder curativo, los besos y muchas cosas más que ahora adquieren valor, pero que antes dábamos por sentado”, agregó.

“Aprovechemos este momento de introspección, ALGO de todo esto, ALGO, tenemos que aprender, es momento de cuidarse uno, para cuidar a los demás, y así entender que estamos todos en la misma, y que si no tiramos para el mismo lado, nada de esto tiene sentido”.

“Hace mucho tiempo me tatué una frase, que decía, un día a la vez, y cada vez que me lo veía me recordaba el significado, dejar mis ansiedades de lado y realmente poder VIVIR y disfrutar ese día, con el sentimiento que se me presente. Y siento que hoy es un poco así, vamos viendo, día a día, a veces mal de ánimo o a veces bien, que se yo, cada uno como pueda, y sienta, pero si con algo en común: todos desde sus casas, en cada lugar del mundo, ayudando a todos esos héroes que hoy tienen nombre y se juegan la vida, por vos, por mi, por todos”, concluyó.

