Brenda Asnicar habló de su novio norteamericano: "No quería volver a enamorarme"

Instalada desde hace un tiempo en Estados Unidos por su carrera musical, Brenda Asnicar parece haber encontrado un nuevo amor, muy distinto por cierto a Duki, su última pareja.

Ya desde hace algunos días la ex Patito Feo comenzó a sembrar algunas pistas a través de sus historias de Instagram del hombre que la tiene más que enamorada.

Primero se mostró acompañada de un hombre misterioso, aunque sin vérsele el rostro.

Pero luego volvió a postear nuevas imágenes, a través de las cuales la cuenta que persigue famosos @chusmetenado1 ató cabos y logró dar con la identidad del galán. Se llama Adam Justins y ¡es mega millonario!

Lo cierto es que a unas semanas de que se conociera de su nueva relación, Asnicar habló por primera vez de su romance con este joven y exitoso norteamericano.

"Se llama Adam Justin, es neoyorquino y tiene 29 años como yo. Es fanático del rock de los 70, lee literatura japonesa, ama los caballos y la naturaleza. Es sencillo, familiero, tiene unos ojos azules que no se pueden creer y un sentido del humor muy parecido al mío", indicó la joven en diálogo con la revista ¡Hola! Argentina.

Y añadió sobre cómo nació el vínculo y el flechazo: "Una semana después de instalarme acá, en un speak-easy, nos conocimos. Esa noche me invitó a ver jazz y me robó el corazón. Fuimos al mítico club Blue Note y lo pasé espectacular. No quería volver a enamorarme, pero fue inevitable. Estoy muy contenta".