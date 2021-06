Brenda Asnicar habló de su divorcio con Alejandro de Angulo: "Me casaría diez veces más si..."

Brenda Asnicar habló con Gente de su última ruptura sentimental con El Duki y también de su casamiento con el colombiano Alejandro de Angulo en 2017, con quien años más tarde se terminó separando.

"¡A mí también me parece un flash (el casamiento)! Pero este es el 2021... Te casás y, si no te gusta, te separas", expresó la cantante.

Y explico al respecto: "Sabía que si pasaba cualquier cosa yo tenía la libertad absoluta de hacer lo que quería. El problema del matrimonio está cuando no sentís esa libertad. Por eso, a muchos les da miedo. Pero a mí no. Al revés".

"Yo me casaría diez veces más si estoy re bien con alguien y para la otra persona es importante. No tengo ningún problema. Y si no funciona, bueno, chau. Eso es lo más importante que aprendí con respecto al matrimonio. O sea, yo en el momento estaba re feliz y miro para atrás y pienso 'qué bien que me case con alguien tan increíble y maravilloso', afirmó Brenda.

Y además reveló que sigue manteniendo un buen ida y vuelta con su ex marido, con quien terminó en buenos términos la relación: "Él está en su país, en Colombia, y hablamos muy de vez en cuando. Pero somos muy amigos, tenemos muy buena relación".