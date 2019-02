¿Brenda Asnicar estará en la segunda temporada de "La Casa de Las Flores"?

La serie original de Netflix, La Casa de Las Flores continúa generando expectativas, hace unos días acaba de comenzar el rodaje en Madrid y en la Ciudad de México de la segunda temporada de la producción, que cuenta con la participación de nuevos actores españoles, entre ellos la actriz María León. Los productores de la serie se están encargando que la segunda y tercera temporada de la serie, que se estrenará en 2020, continúen como su primera temporada y logre conquistar al público.





TV Azteca, Ventaneando aseguran que la actriz y cantante argentina Brenda Asnicar, quién salto a la fama en México por protagonizar la serie original de Fox, Cumbia ninja, que conquistó al público mexicano, sería una de las novedades con las que viene la serie de Netflix, para la última temporada de la serie creada por Manolo Caro.

Según informan, la argentina podría ser fichada por Netflix para realizar una participación especial en la última temporada de la serie, que es protagonizada por Cecilia Suarez, Aislinn Derbez, Dario Yazbek Bernal, Sheryl Rubio, Juan Pablo Medina, Paco León, entre otros.





Brenda Asnicar se encuentra preparando para comenzar el rodaje de la serie biográfica, Gilda: La serie, basada en la vida de la cantante argentina Gilda.

A quien definitivamente no veremos en la historia de los De la Mora y su particular floristería es a Verónica Castro.





Tras haber interpretado a la irreverente Virginia de la Mora, mucho se había hablado sobre si la mamá de Cristian Castro seguiría en la ficción de Netflix. Pese a que ella misma había dicho que no, meses más tarde Manolo Caro, creador de La Casa de Las Flores dijo que sí.





Hace pocos días, Verónica Castro confirmó que salió del proyecto por no tener garantía de cumplirse lo que ella quería...

"No quería, pero así se dio. Estaba pactado solo la primera parte... y después me llaman para hacer algunos capítulos nada más y aparecer con la pura voz, entonces dije que así no. ¡O es todo o es nada! Así soy yo...", dijo en una entrevista.





Hace unas semanas, Manolo Caro confirmó que La Casa de las Flores tendrá al menos dos temporadas más: "AQUÍ VAMOS! Gracias a ustedes LA CASA DE LAS FLORES 2 -2019- y para sorpresa de todos LA CASA DE LAS FLORES 3 -2020-", escribió junto a un video de la serie.