Braulio, el ganador de "La Voz Argentina", se reencontró con su gente en Uruguay

Braulio Assanelli, el joven de San Ramón que triunfó en el certamen de canto de Telefe llegó hoy a Montevideo pasadas las diez de la mañana, donde fue recibido por el joven de San Ramón que triunfó en el certamen de canto dellegó hoy apasadas las diez de la mañana, donde fue recibido por amigos , familiares y curiosos que no dudaron en sacarse una selfie, pedirle un autógrafo, o al menos, estar allí en ese momento.

Según informó el portal TV Show de Uruguay, la gente se fue sumando a medida que se acercaba la hora del arribo del barco, y para el momento que comenzaron a salir los primeros pasajeros de la terminal portuaria, comenzaron los gritos y cánticos de los seguidores de Braulio.

Assanelli fue recibido con gritos de emoción, y no faltó quien decidiera vender banderas y afiches con la cara del cantante.

"No me esperaba ganar, en ese último momento esperaba que saliera lo mejor. Lucas, un genio total me decía que el premio se iba para Uruguay... Pero yo me ponía más nervioso. Es un sueño hecho realidad", le dijo Braulio a PrimiciasYa.com minutos después de haber ganado el reality.





