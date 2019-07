Brandoni se enojó con Doman en "Intratables": "¿Para qué me preguntás?"

Ense debatió sobre la actitud de dos argentinos que estaban ene hicieron frenar al auto que trasladaba apara hacerse una foto. Cuando el presidente bajó la ventanilla le dijeron:. Luego se quedaron cantando

Ante el hecho, Leandro Santoro, ex presidente de la Juventud Radical, actual legislador por Buenos Aires y dirigente del kirchnerismo muy cercano a Alberto Fernández, repudió en Twitter el "escrache" a Mauricio Macri por parte militantes opositores cuando el Presidente se retiraba del predio de la FIFA, en Suiza.

Consultado por el hecho, Luis Brandoni se mostró bastante molesto con Fabián Doman por decir que pensaba igual que Santoro. "Yo estoy azorado. La verdad que no vine para esto", dijo de entrada Brandoni con cara de pocos amigos. "¿Le parece poco importante?", repreguntó Doman, a lo que Luis respondió: "No, no, me parece bochornoso, patético".

"¡Santoro dice lo mismo!", enfatizó el conductor y provocó cierto enojo en el entrevistado: "¡Y qué tiene que ver! ¿Qué me querés decir?".

"¿Cuál es el hecho notable de que Santoro dice lo mismo?", añadió el actor mientras su cara se transformaba. "Debería ser común. No siempre coincidimos. Santoro pensaba como yo hace mucho tiempo y ahora coincido porque es una cosa razonable. ¿O yo tengo la obligación de pelear... de opinar mal? ¿Para qué me preguntás? ¡Por supuesto que pienso lo mismo porque es patético, una canallada lo que han hecho! ¡Y no es la primera vez que lo hacen! Además un pibe que se pone la camiseta argentina. El presidente venía de ser reconocido en la FIFA. Y frena de buena fe", cerró.

