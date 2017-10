Brandon Flynn, el malo de '13 Reasons Why' se asume homosexual

El actor Brandon Flynn, el chico malo de la serie '13 Razones' sale del armario y publica su apoyo a la comunidad LGTBI y lamenta la publicidad en contra del matrimonio homosexual en Australia.

"Espero que su odio y falta de entendimiento desaparezca. Demasiados de mis amigos han sido expulsados de sus hogares, se han escondido dentro del closet, han sido golpeados, asesinados, ridiculizados por la iglesia y el estado" publicó en su cuenta de Instagram.

Flynn agregó: "Hemos estado asustados toda la vida gracias a todos esos estigmas que nos rodean, mismos que fueron establecidos por la misma gente que voló ese avión que decía 'Vota No' y que sobrevoló Sidney. Hemos luchado, hemos salido con miedo... pero me asusta más la gente que no tiene las pelotas para alzarse a favor de lo que es correcto".

A diferencia de otros actores, Flynn no ha querido soltar un comunicado para aclarar su orientación sexual con la que ya se había especulado con anterioridad. Pero no querido permanecer callado ante las injusticias y el discurso homofóbico implícito en la campaña del no del referéndum australiano, enmarcándose de forma abierta y desacomplejada en la comunidad LGBT.

Embed

Embed