Brancatelli: "Susana Giménez es la reina de la hipocresía"

No es ningún secreto que Diego Brancatelli es un fiel y fanático defensor del gobierno kichnerista así como de todos sus funcioanrios, en especial de Cristina Fernández de Kichner.

Por este motivo, el panelsita no dudo en criticar a Susana Giménez luego de que ella expresara su opinión sobre el peronismo.

"Es la reina de la hipocresía. Sentir algo y hacer otra cosa. Dice que le importa la gente, que la ve mal, pero no le importa nada, ni la pobreza, ni el trabajo, ni nada. Solo le importa su amistad con 'Mau'", sostuvo

Y añadió: "Es mantener esa amistad y vota por esa amistad. Si le importase la gente no podría decir que va a reelegir a Mauricio Macri. Diría: 'no, la verdad que no le fue bien, es mi amigo, pero no lo volvería a votar'".

"Decir que va a reelegir, si está en el país, porque está más afuera que acá. Sería bueno que elija algo que le hace bien a los argentinos, que los que la ven son más de la clase humilde y trabajadora", sostuvo.

Aun así, aseguró: "Me reconforta lo que dice Susana Gimenez y me parece que es lógico. Me preocuparía que sea peronista. Tiene todo el perfil de antiperonista".

El lunes, en diálogo radial, la diva había se manifestado a favor de Cambiemos: "Yo antes del peronismo, prefiero cualquier cosa, tenemos que probar cualquier cosa. Apoyo a Macri para la reelección, por ahora sí. No sé qué presentarán o dirán, yo lo apoyo siempre y porque creí que era lo mejor para la Argentina, por supuesto que es mejor que lo que tuvimos antes, pero no quiero que el pueblo pague un costo por todo lo que hicieron los demás".

