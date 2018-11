Brancatelli destrozó a La Beriso por frenar los insultos contra Macri

La Beriso celebró este fin de semana sus 20 años de carrera con un recital el sábado por la noche en el estadio de Vélez. celebró este fin de semana sus 20 años de carrera con un recital el sábado por la noche en el estadio de

En un alto del show, y como ocurre en muchos recitales, el público comenzó a cantar en contra el Presidente, pero el cantante de la banda los frenó en seco.

"No puteen a nadie que no lo dije para que hagan eso, sino porque realmente está mal. Nosotros venimos a disfrutar, no tenemos banderas políticas así que disfrutemos y dejemos disfrutar, no vayamos en contra de nadie", pidió Rolo Sartorio.

Así las cosas, ese martes, Diego Brancatelli, periodista ultra kirchnerista, destrozó al grupo a través de Twitter, tratándolos de "tibios" por el hecho de haberle pedido a la gente no insultar por medio de cánticos agraviantes al presidente Mauricio Macri.

"Grandes artistas se la jugaron en época de dictadura. Le pusieron el cuerpo y la vida. Otros lucharon y siguen peleando por una sociedad más justa. Grandes músicos que pasarán a la historia por su compromiso con la música pero principalmente con el Pueblo. Y después está @LaBerisoRock, que nada...", arrancó a decir Brancatelli.

"Les jode que la gente levante la voz en protesta a un Gobierno nefasto que nos está arruinando. 'No canten eso. No tenemos banderas políticas'. ¿De qué tienen miedo? ¿De vender 100 entradas menos? ¿De que los traten de músicos militantes? Son unos tibios mercenarios del rock", finalizó.

