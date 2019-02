Brancatelli: "Cristina fue quien nos devolviÃ³ las ilusiones, Â¡CÃ³mo no cantarle el feliz cumpleaÃ±os!"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Diego Brancatelli le cantó el feliz cumpleaños a Cristina Fernández al aire en "Polémica en el bar", América. le cantó el feliz cumpleaños aal aire en

El 19 de febrero la ex presidenta cumplió 66 años y el periodista, que apoya abiertamente su gestión, sopló las velitas en su honor.

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Brancatelli quien explicó cómo nació la idea de agasajar con una torta a la ex mandataria.

brancatelli 1.jpg



"Ayer me invitaron a Polémica, fui parte del staff durante un año, es un programa que me gusta mucho y me siento muy cómodo. Era el cumpleaños de Cristina y desde la producción creyeron que era buena mi participación. La producción pensó el tema de la torta y me pareció muy acertado el ingreso mío con la torta y la canción sí la improvisé yo, la pensé unos minutos antes. Se me ocurrió cantar eso y fue muy divertido", explicó el periodista.







"Generó revuelo, comentarios y lo levantaron varios medios. Recibí muchos saludos y las críticas no las suelo leer, acá en Argentina todo lo que hagas te critican. No sé por qué se criticaría que yo entre con una torta a cantarle un feliz cumpleaños a una ex presidenta".





Sobre las causas en contra de la ex presidenta, Diego fundamentó: "Con respecto a la investigación e indagatorias, Eva Perón y Juan Domingo Perón también fueron criticados, atacados, injuriados y perseguidos políticamente, han dicho de todo. Después el tiempo puso las cosas en su lugar y hoy se los reconoce como los principales líderes políticos de la historia argentina. Con Cristina pasa lo mismo: hay una parte de la sociedad que no les gusta y la van a atacar y la van a perseguir, la van a injuriar. Hay quienes somos leales y creemos en un proyecto de país que le permitió a gente tener un proyecto de vida y tener un plato digno".











"Como no desearle un feliz cumpleaños a Cristina si fue la que nos devolvió las ganas de luchar, de pensar en el otro, fue ella quien nos devolvió las ilusiones. Sólo las que la hemos pasado muy mal, como es mi caso y el de mi familia, y aquellos que no tienen, pueden entender esto".





"Cuando Cristina te da dignidad, te permite trabajar, proyetar, crecer, ese cariño y ese afecto va a permanecer siempre pese a lo que hagan o digan los demás. Es lo que yo y millones de argentinos sienten. Ella es la que nos empoderó para luchar por una Argentina mejor. Deseo que Cristina vuelva a ser la presidenta para que todos vivamos mejor", finalizó pura devoción.