Brancatelli contó en "Intratables" cómo fue el robo que sufrió

Diego Brancatelli contó este miércoles en "Intratables" cómo fue el robo que sufrió por parte de motochorros en el barrio de Villa Urquiza, cuando hablaba por su celular sobre la avenida Triunvirato y La Pampa.

"Hoy me cansé de que me digan por qué estaba hablando en la vereda", contó. y detalló: "Estaba hablando con un productor y, de repente, siento un golpe de atrás que era el arrebato del teléfono y cuando me doy vuelta ya se estaba subiendo a la moto (el acompañante)"

"Intenté correrlos, pero salieron a toda velocidad. Finalmente hice la denuncia en la comisaría. Sirce hacerla", relató el periodista en diálogo con Santiago del Moro.

Este hecho de inseguridad, por su puesto, se convirtió en uno de los principales temas de debate del día.

