Bozal legal para Verónica Monti, la novia de Sergio Denis

Sergio Denis continúa en estado crítico, puertas afuera de la clínica, sigue la pelea entre la que fue su última pareja, Verónica Monti y la familia del cantante.





En las últimas horas, se supo que Verónica Monti recibió el bozal legal que le impide hablar tanto del cantante como su familia





"La familia quiere que Verónica se detenga y deje de hablar de la intimidad de Sergio. Además, sus hijos y hermanos no reconocen a Verónica como pareja de él", había explicado durante la semana en "Intrusos" el abogado de la familia Hoffmann/Denis, el Dr. Diego Colombo.





"Que ella hable de su vida personal pero no de su vida vinculada a Sergio porque nosotros no sabemos qué pasó entre ellos. Solo él puede dar fe de su relación sentimental si es que existiese. La familia no la conocía, sus amigos tampoco sabían de esta relación, yo por ejemplo, soy su amigo hace más de 25 años, no solo su abogado y no la conozco", aseguró Colombo.





El documento que recibió Monti señala que no puedo hablar de él como Sergio Denis, ni como Héctor Hoffmann y también advierte que hay un video que está circulando, y el escrito dice que no se pueden difundir videos ni audios.