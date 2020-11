Boy Olmi sobre sus compañeros en "Masterchef": "Hay gente que está desesperada por figurar"

Flor Vigna conduce un segmento que Telefe cuelga en el canal de Youtube de "Masterchef Celebrity" bajo el nombre de "A la carta".

La estructura tiene que ver con una carta de un restaurante y los entrevistados eligen por dónde empezar.

Boy Olmi eligió arrancar por el primer plato y allí dejó más de un título por destacar.

LEER TAMBIÉN: Dura respuesta de Mediavilla a Las Primas: "Nosotros hablábamos de la represión y ellas cantaban ´saca la mano Antonio´"

"¿Hiciste muchas cosas icónicas en tu vida?", le consultó la animadora.

Y Boy respondió: "Me gustan los símbolos, le doy mucho valor. El chiste de Masterchef es que todos son claves. Es como un tablero de ajedrez, cualquier pieza que sale desbalancea"

"¿Se mezcla un artista con un estratega?", repreguntó Flor. "No, no, yo creo que no, lo que hay es un espíritu de juego. Más que una estrategia hay un espíritu sobre qué le pasa a uno estando acá. Hay gente que está acá desesperada por ganar, hay gente que está desesperada por estar, por figurar, por trabajar, y creo que lo importante es no estar desesperado por nada, estar en contacto con uno. Estamos acá porque estamos haciendo un show televisivo, monumental y muy exitoso que sirve de descanso", contestó Olmi.

"Masterchef es un trabajo, muy visible, que nos ha permitido a los que estábamos tan guardados en la cuarentena a volver a reconectar con el trabajo y la interacción con los otros. A mí me interesa el humano. No vine para ganarme el premio, vine para participar de una experiencia que mueve un montón de cosas", remató.

LEER TAMBIÉN: ¿Quién es el permitido de Dalia Gutmann?