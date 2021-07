¡Al borde del delito! Mariana Diarco contó cuántos años tenía cuando era novia de Calamaro

La modelo y conductora Mariana Diarco acaba de contar cuántos años tenía cuando se puso de novia con el cantante Andrés Calamaro.

Diarco, quien actualmente es conductora en Crónica Tv, confirmó en charla con Tucho del After de la previa por UrbanaBA que comenzó el romance cuando tenía 16 años.

"Era la chica Calamaro, tenía 16 años, hoy hubiese sido un escándalo", dijo la rubia que tuvo un hijo años después con El Dipy.

Y agregó algunos datos más: "Estuvimos dos años de novio, pero era una relación seria, compartíamos cumpleaños en familia, todo".

Recordemos que años después de esa historia de amor, Mariana Diarco hizo una fuerte declaración en un medio de comunicación que generó gran revuelo.

"Nosotros pasamos por una situación parecida y él lo único que hizo, en vez de acompañarme al médico, me mandó con su asistente. Entonces Andrés se hace el "rockero glam" y es solamente un cliché. Es un adornito más en Sadaic. lamentablemente yo hablé siempre con mucho respeto de él y ahora, en el momento en el que yo lo empecé a necesitar y él me mandó al médico con Olga, su mano derecha, la verdad es que yo no puedo tener respeto por una persona así. Que se dejó de comportar como un caballero, como dije en Animales sueltos", declaró Mariana.

Tras tirar la bombita, la periodista quiso saber por qué motivo la rubia había necesitado una consulta médica, a lo cual ella respondió: "Porque tuve una pérdida de Andrés. Yo perdí un hijo de él. Y él, en vez de ver qué hacíamos, me mando al médico con Olga, y eso no se lo puedo perdonar".

Consultada sobre la reconciliación con Cardinali, Diarco aseguró: "Es que a mí me parecía perfecto que él se reconciliara con su mujer hasta que tuvimos nuestro problema. Yo nunca busqué un noviazgo con Andrés. Yo cerré toda posibilidad con Andrés hace varios años cuando formó su familia. El se separó, me llamó, me buscó...".