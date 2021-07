La Bomba Tucumana se emocionó al recordar a su hermana: "Hasta el día de hoy no lo puedo creer"

Gladys "La Bomba" Tucumana se emocionó hasta las lágrimas el domingo en la mesa que anima Juana Viale al hablar de su hermana.

Olga Jiménez, hermana de la cantante tropical, falleció el pasado domingo 25 de abril después de ser internada debido a una complicación derivada de su cuadro de coronavirus.

Al hablar de la pandemia, Gladys no pudo evitar las lágrimas: "Me tocó perder a mi hermana que todavía hasta el día de hoy no lo puedo creer, para mí no es cierto, me niego completamente a esa realidad que me pasó a mí y a mucha gente en el mundo".

"Ponerle garra, considero que Dios me hizo una mujer extremadamente fuerte, y estoy sola porque no tengo a nadie en esta provincia. Soy de Tucumán y tengo todo allá, mi vida, mi casa, mi madre", resaltó la artista.

Y añadió sobre algunos mensajes que lee en las redes: "Hay cosas en las redes que escriben que dañan, yo no le hago mal a nadie. Cuando es gratuito, feo y del lado oscuro, a veces hace daño".