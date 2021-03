La bomba de Mercedes Ninci en "El show de los escandalones" sobre Martín Redrado: "Le escribe todos los días a..."

Mientras continúa el escándalo entre Luciana Salazar y Martín Redrado, Mercedes Ninci sorprendió al revelar que hay otra famosa en el medio.

La periodista estuvo anoche en "El Show de los Escandalones" (América TV), la periodista arrojó: “Yo creo que Redrado no tiene ningún interés en Salazar. Él llama a una amiga mía todos los días. Ella está en Argentina y él está en Miami y hablan todos los días desde fines de diciembre”.

"A mí no me gusta venir a los programas de televisión a calentar sillas. A mí me gusta dar primicias”, aclaró Ninci, y afirmó: “Redrado la llama todos los días desde hace más de dos meses a mi amiga Tamara Bella”.

“Ella tiene muchos candidatos y son todos famosos. Tamara le responde porque es educada y porque lo admira como economista, y él le escribe porque ella es una diosa. Pero no me quiero meter en todos estos puteríos porque me gusta hacer actualidad”, añadió la panelista en el ciclo que conduce Rodrigo Lussich, y remarcó que los mensajes entre Redrado y Bella son “de una correspondencia muy elevada”.

