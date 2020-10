¡Bomba de amor! ¿Hay onda entre La Princesita y Tyago Griffo?

Ángel de Brito destapó anoche el inicio de un posible romance. "Kari, ¿te gusta Tyago?", preguntó el conductor de "Cantando 2020" cuando la jurado le daba la devolución a Gladys la Bomba Tucumana y a su hijo.

La rubia empezó a reírse y aclaró de inmediato el por qué de sus comentarios sobre Griffo en redes sociales.

"¡Para mí es chiquito! Yo le dije a él, lo veo chiquito", aclaró Karina y reveló que ella tiene 34. De todos modos, Tyago podrá tener una figura juvenil pero ya tiene 28 por lo que el romance puede darse sin ningún problema.

"¡Es hermosito! Canta hermoso... pero yo tengo 34, ya estoy grande!", añadió La Princesita.

Por su parte, Gladys aprobó el romance con un "¡yo tengo un novio de 30, Karina!".

Pero la jurado no quiere saber nada con meterse con chicos menores que ella. "Si tuviera mi edad, me encanta Tyago, pero estoy grande. Lo veo con cariño. ¡A mi me gustan mayores!", ironizó Kari con parte de la letra del tema de Becky G y Bad Bunny.

