La boda soñada de Abel Pintos y Mora Calabrese

Después de pasar por Registro Civil el sábado pasado en la provincia de Chaco, y por la Iglesia el último jueves , esta tarde Abel Pintos y Mora Calabrese celebran su unión con una fiesta súper íntima en una estancia en Cañuelas.

Frente a los amigos y familiares más cercanos, los papás de Agustín recibieron hoy una bendición religiosa que quedará en la memoria de todos los presentes. Con la sublime voz de Jairo interpretando el Ave María, sellaron el sueño que comenzó el 14 de febrero pasado cuando el cantante le pidió casamiento de rodillas a su compañera de vida desde hace ya unos 7 años.

Instalados Abel y Mora junto sus familiares desde hace algunos días en la estancia Villa María, en Máximo Paz, donde se lleva a cabo la celebración, dado que el casco tiene 11 habitaciones, comenzar hoy el día con ultimando los detalles mínimos que restaban para que todo salga perfecto.

Claro que tras la bendición religiosa, los recién casados ​​se hicieron un tiempo para charlar con la prensa presente en el lugar. Fiel a su bajo perfil, Abel y su flamante esposa apareció los anillos y respondieron algunas preguntas de los periodistas. “Es romántica la situación, y muy emocionante, pero realmente fue todo muy sencillo”, aseguró el artista. Al tiempo que para explicar cómo surgió la idea del casamiento, Pintos revelan tímidamente “Una mañana desperté y me di cuenta que no quería pasar un día más sin proponerle matrimonio. Compré una alianza, volví a casa y le pedí matrimonio ” .

Aunque no se acostumbra al contacto con la prensa, Mora contó la propuesta matrimonial “Fue sorpresivo, no me lo esperaba para nada”, pero que no dudó un segundo y aceptó "al toque". Por otro lado, el cantante y compositor explicó que fue por esos días cuando escribió la canción 'El amor en mi vida', para volcar sus sentimientos y que queden graficados para siempre. “Me di cuenta que el amor me rodea de muchas maneras y había venido a terminar de concretar cada uno de mis días y para siempre a través de Mora y la familia que estamos formando”, aseguró el intérprete de La llave.