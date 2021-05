Bochi, la esposa de Sergio Lapegüe: "Lo vi chapándose a otra"

Silvia, más conocida como Bochi, es la esposa del periodista Sergio Lapegüe, de las personas que más sufrió durante la internación del comunicador por COVID.

Más relajada, la esposa desde hace 30 años del periodista de TN y El Trece, brindó una entrevista en Instagram a la periodista Barbie Cabo.

Allí contó que Sergio Lapegüe la engañó a una semana de iniciada su historia de amor. Bochi empezó relatando que, en aquel momento, hacía una semana que se conocían y él la había invitado a ver un show en San Telmo de Los Valiants, la banda de rock que el periodista representaba a finales de los 80.

"Me pasó a buscar y fuimos a ese lugar donde tocaban. En el auto iban su primo, su prima, la hermana y yo sentada atrás. Llegamos ahí, era en Paseo Colón, y era lúgubre", recordó ella.

"Él se iba a armar las cosas con los de la música, la hermana que no me conocía estaba con la prima y yo sola. Pero eso no fue nada. El problema fue que yo estaba ahí sola mientras él estaba ahí con los cables y en una de esas lo veo chapándose a otra", lanzó de golpe.

"No saben lo que fue. ¡Se estaba chapando a otra! ¿Para qué me llevó?", se quejó indignada la mujer del periodista. Y rápidamente agregó: "Yo estaba ahí, ¿cómo me volvía? No tenía ni plata. Me la tuve que aguantar. En ese momento no pude decir nada. Así que después tuvo que remontarla. Todavía no éramos novios pero él me estaba invitando... Fue muy fuerte".