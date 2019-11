Bianca Iovenitti: "Me sorprendió, Fede siempre me decía que no caigamos en la típica de darse un beso en la tele"

Bianca Iovenitti dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y contó cómo se encuentra de su operación de nariz. Además, se refirió al primer beso en televisión de su ex novio, Federico Bal, con la uruguaya Melina Carballo.

"Me operé la nariz ayer. Estoy genial, sin dolor. No fue algo por complejo ni nada, sino que tenía dos operaciones pensadas en mi vida y eran las lolas y la nariz y bueno. Siempre me ponía hialurónico para acomodármela y se me dio la posibilidad de operarme y lo hice. Estoy feliz porque estoy bárbara, no tengo hematoma, nada", indicó la bailarina.

Y sobre el beso de su ex con su nueva novia, comentó: "La realidad es que no me molestó porque es su vida y él puede hacer lo que quiera. Sí me sorprendió más que nada el beso porque cuando estaba conmigo, que éramos novios, siempre me decía que no caigamos en la típica de darse un beso en la tele, que era bizarro, que no estaba bueno".

Y añadió: "Yo no tenía problema pero respetaba siempre su decisión de no querer exponer y demás. Pero bueno, parece que cambió de idea y está bueno que se libere. Hay que vivir así, libre y feliz y hacer lo que uno tenga ganas en el momento que las tenga".

"Sí te tengo que ser sincera nuestra: relación hubiese sido mucho mejor si él se comportaba como ahora, más libre. Pero bueno, fuimos muy felices igual", finalizó la rubia.