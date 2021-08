Bianca Cherutti rompió el silencio tras su eliminación de "La Voz Argentina": "Hubo mucha agresividad"

Después de la polémica generada en su paso por "La Voz Argentina" (Telefe), al saberse que era hija del famoso humorista e imitador, Bianca Cherutti habló por primera vez tras quedar eliminada del reality, y contó qué significó para ella esta experiencia y cómo afrontó las terribles críticas que brotaron por todos lados.

Lo cierto es que ni bien se supo que Bianca era hija de Miguel Ángel Cherutti, las primeras reacciones que pudieron leerse a través de las redes sociales fueron del tipo 'está acomodada' o 'con razón, es hija de...'. Y la realidad es que debió cargar con ese estigma durante todo el tiempo que sobrevivió en la competencia, más allá del talento vocal que supo demostrar.

Pero ahora que quedó eliminada en la recta de final del reality, y después de alguna declaración de su hermana Antonella donde cargó contra la producción de "La Voz Argentina", Bianca Cherutti se refirió a todo lo vivido y cuán importante resultó esta experiencia para poder dar comienzo a su carrera como cantante profesional. Pero no dejó de remarcar cuánto cree que influyeron los haters en la suerte que corrió.

"No tenía ganas ni energía para defenderme de algo de lo que no me tenía por qué defender. Siempre en un certamen te prestás a que haya gente que le guste o que no. Lo que me dolió fue que hubo mucha agresividad. La gente critica y ataca sin razón, sin saber. A mi papá le pasó alguna vez, pero yo es la primera vez que lo vivo en carne propia. Le han buscado el pelo al huevo”, contó en una entrevista con la Radio de la Ciudad.

Al mismo tiempo, se sinceró y explicó: "Siento por momentos que tal vez si la repercusión hubiese sido otra, habría sido diferente mi paso por ahí. La remé y la sigo remando desde muy chica”.

Así como también destacó el orgullo que su padre le demuestra a diario, tras su paso por "La Voz Argentina": "Mi viejo es la primera vez que me habla como colega y eso me pone contenta. Me habla de par a par. Se siente con un orgullo enorme, con eso me alcanza”, sintetizó satisfecha.

