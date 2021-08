La canción que interpretó Bianca Cherutti y motivó el grato recuerdo de Ricky Montaner

Bianca Cherutti interpretó la canción que Ricky Montaner compuso para la mexicana Thalía.

Se trata del tema “Por lo que reste de vida” que fue interpretado por la hija del humorista Miguel Ángel Cherutti en los octavos de final del reality musical. No obstante, no logró avanzar de ronda.

Esta canción fue creada por el hijo de Ricardo Montaner y popularizada por la cantante mexicana.

Luego de escuchar la versión en la voz de Bianca, Ricky recordó lo importante que fue esa canción en particular para su carrera y cómo comenzó a componer para otros artistas.

"Mandé la canción y no supe más nada. A los cuatro meses me llamó el presidente de Sony y me dijo que tenía el próximo sencillo de Thalía", comenzó el artista.

"Me encantó. Has comprobado semana tras semana que te mereces estar aquí. Esa canción me cambió la vida porque a partir de ese momento empecé a escribir para otra gente", recordó el jurado.

Y añadió: "Esta es una canción muy especial para mí, para Mau, para todos. Agradezco a mi padre que te la haya puesto para revivir ese momento, creo que le hiciste Justicia a la canción".