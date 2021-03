Beto Casella vs Yanina Latorre: La fallida audiencia por Zoom que terminó con invitación a pelear de manos

En medio de la denuncia de Martín Redrado contra Luciana Salazar por hostigamiento, se conocieron detalles de la mediación entre Beto Casella y Yanina Latorre que también le envió una Carta Documento al conductor del Nueve por la misma razón.

Yanina mencionó que durante una audiencia virtual, Beto Casella "la apretó" y esto generó al ira del conductor de Bendita que salió a contar detalles de ese encuentro.

"Desde la mediación yo respeté el silencio. Dije 'vamos a dejarlo, si no me nombra más'. Pero fue horrible, fueron 3 horas y me puse a llorar de nuevo. En es emomento, él me apretó para que yo firmara confidencialidad, yo no iba a firmar nada porque acá hay un hostigamiento público. A mí me lastima y a mi familia le jode (lo que él dice)", sostuvo Yanina.

"Fue por Zoom, acá cerquita, en la oficina de mi abogado. Le dije a Elba (Marcovecchio, la letrada de Latorre)lo siguiente: 'La verdad, como soy caballero, si una mujer me pide que no la nombre más, no la nombro más. No necesita mandarme carta documento. Ahora, si me viene con carta documento, por el lado judicial, te sigo hasta la Corte de La Haya y te lo gano, te lo recontra gano'", comenzó el conductor con su relato.

Y siguió: "Yo le dije que no le iba a dar el gusto a su clienta (por Latorre) de que mañana diga 'viste cómo no hablaste más por nuestra carta documento'. Por eso les dije que si a mí me hacían un textito de cinco líneas que dijera 'Casella no habla más porque es caballero y por su decisión personal' listo, quedábamos en paz. Y la doctora lo entendió, piola, porque es pragmática y dijo 'listo, hagamos eso'. Pero ahí ocurrió algo bizarro".

"En ese momento cae Burlando en pantalla cuando ya estaba todo bien y dice 'ey, qué hacés, Betito. ¿No te gustó la carta documento, no?'", reveló, imitando un supuesto tono provocador del abogado.

Y cerró, polémico: "Dije: 'Ah, bueno, lo único que me falta es que me venga a boludear Burlando'. Le dije: 'Fernando, no te hagas el canchero, que estamos arreglando acá con la doctora, que está todo bárbaro'. Pero me cargó de nuevo y se invitó a pelear con mi abogado. Fue bizarro".

