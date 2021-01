Beto Casella recordó a Charly Pop, su ex panelista que falleció: "No sabía de su enfermedad y me hubiera encantado acompañarlo"

El fin de semana se conoció la noticia sobre la muerte de Carlos López, más conocido como Charly Pop, quien fuera panelista de "Bendita" durante un largo periodo.

Con su salud deteriorada por un cáncer, Charly estaba alejado de la televisión desde hacía un tiempo. Sin embargo, la noticia de su muerte pegó fuerte en los integrantes del ciclo de El Nueve.

Beto Casella dialogó con Clarín sobre el fallecimiento de su ex panelista: "Si Almodóvar hubiera conocido a Charly lo hubiera tenido en más de una película, seguro. Charly era clavado un personaje de película para él. Lo tenía todo: noche, calle recorrida, amores apasionados y desesperados, otros no correspondidos", describió Casella.

"Charly tenía barrios de avería, porque había recorrido y vivido justamente por los amores que había tenido en su vida. Y al mismo tiempo era dueño de una sensatez fabulosa", añadió el conductor.

Pocos saben cómo llegó Charly a "Bendita"; Casella lo contó: "Nosotros lo conocimos a través de algunos informes que preparamos porque lo habían entrevistado varias veces en el programa Policías en acción, en esas notas que salían a hacer en la calle y se encontraban con personajes de la vida. Charly aparecía en una playita chiquita, que era su favorita en Mar del Plata. Donde a veces si podía enamoraba a algún jovencito a los que piropeaba desenfadadamente, tal era su estilo".

Además, el conductor se lamentó por no poder compartir con él sus últimos tiempos de vida. "No seguí relacionado con Charly después de que se fue de Bendita, aunque siempre pensé que en algún momento iba a volver. De hecho no sabía de su enfermedad y me hubiera encantado acompañarlo en este tiempo. Sé que por lo menos lo hubiera hecho reír un poco. Lo recuerdo con una sonrisa y con una mueca de dolor también. Como cada vez que se va alguien que queremos, que quisimos y que nos hizo reír mucho".

