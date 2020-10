Beto Casella, picante sobre la burla a Nacha Guevara: "Empieza la nena, sigue la madre y hasta un youtuber pelotudo"

Al principio de la semana, Lola Latorre generó una gran polémica a partir de un desafortunado comentario que hacía referencia a los reiterados temblores que sufre Nacha Guevara. "Estoy retranquila, pero Lucas, mi compañero, está muy tenso. Tiembla un poquito, a lo Nacha", dijo y le llovieron las críticas.

Pese a que la jurado del "Cantando 2020" explicó el origen de sus movimientos y que Yanina Latorre pidió disculpas en forma pública por los dichos de su hija, el escándalo no se detuvo.

Luego aparecieron videos en la que se ve a la panelista de "Los Ángeles de la Mañana" a las carcajadas por el temblor de la artista en un vivo con Lizardo Ponce.

"¡La vieja te ama, bolud..! ¿Cómo hiciste?", indicó Latorre y luego comenzó a imitar los movimientos que padece Nacha. Momentos después apareció en las redes otro video protagonizado por Lucas Spadafora, compañero de Lola en el certamen, con una cuestionable actitud hacia la legendaria actriz.

Se trata de la grabación de una transmisión en vivo del influencer junto a Lola y su mamá en el que también se burla de los temblores imitándolos. "Nacha va a estar...", dijo el joven entre risas y completó su frase con la imitación de los movimientos.

Y en la noche del jueves, al presentar el informe con este tema en "Bendita" (El Nueve), Beto Casella fue categórico a la hora de opinar de lo sucedido con Yanina, su hija y Lucas.

Sin nombrarlos, ya que hay un conflicto legal con Latorre, Beto se tuvo que morder la lengua para no decir todo lo que opinaba, pero igual arrojó: "Empieza la nena, sigue la madre y un youtuber pelotudo".

"No sé como presentar este informe. Hay una señora que imita el temblor de Nacha y que le molesta que la nombremos en Bendita, por eso no la nombramos más... Vamos a evitarla", comenzó explicando Casella.

"Empieza la nena, sigue la madre y sigue todo el bolonki. Es difícil presentar el informe así y no poder nombrarla", agregó antes de ver el tape.

Al volver al aire, y mientras sus compañeros debatían sobre el tema, Beto sólo atinó a decir: "El informe está incompleto, faltan algunas partes que no podemos poner, y no es que nos censuramos... Me mordí la lengua y me duele... Acá entran personajes de la tele y un youtuber pelotudo".

