Beto Casella apuntó contra Yanina Latorre tras vacunar a su madre en Miami: "Hace daño a nivel internacional"

Yanina Latorre compartió en redes sociales todo el proceso para vacunar a su madre contra el Covid-19 en Estados Unidos, pero las autoridades de Miami y sus residentes no se mostraron contentos con el hecho de que una turista argentina pudiera acceder a este beneficio, considerando que hay muchos residentes del país que aún no han podido vacunarse por no conseguir turno.

Y anoche, al analizar el tema en "Bendita" (El Nueve), Beto Casella fue lapidario con la mediática e integrante de "Los Ángeles de la Mañana" (El Trece) .

"¡Qué lío que armó Latorre! Ya no hace daño a nivel local, ella hace daño a nivel internacional. Porque la verdad es una situación rara. Porque vos te vas a vacunar, a aprovechar una vacuna en otro país como extranjero, que estaban yendo otros, pero con bajo perfil. ¿Tenés que salir en redes cantando 'nos vacunamos'? Acá la gente está encerrada, con barbijo, por ahí te vacunás con suerte en diciembre de este año. ¡Y allá también! ¡Saltó hasta el alcalde de Miami, re caliente! No vamos a decir que la que encendió la mecha fue Latorre, pero casi sí. Así que, si pensaban irse a vacunar a Miami, ya no pueden por culpa de la que te jedi", dijo el conductor, antes de presentar el informe en el que, por cuestiones legales, no mostraron ni nombraron a Yanina.

Y por último arrojó: "El televidente más perspicaz habrá notado que han evitado nombrar a Yanina Latorre en este informe, ¡uy, la nombré!, porque en este canal no se la puede nombrar. Pero si protagonizás una noticia que tiene repercusión internacional, qué querés que le hagamos. Vos también generás noticia tras noticias. Nosotros no vamos a ir (a Miami)".

