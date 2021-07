El beso de Ángela Leiva y Fran, el productor de "La Academia"

Ángela Leiva y Francisco Caivano se besaron dos veces mientras bailaban un lento el jueves en "La Academia 2021".

La cantante tropical y el productor protagonizaron un romántico momento en la pista de "ShowMatch".

Los dos bailaron bien pegados al ritmo del clásico "My heart will go on" y sobre el final se dieron unos besos para confirmar el romance.

"Una canción romántica que pueda inspirar a esta pareja", sugirió Marcelo Tinelli antes de que ambos se dispongan en el centro de la pista.

“Hacen una linda pareja, felicitaciones, los dos son buenas personas. Qué lindo que la gente se quiera”, agregó después el conductor tras el romántico momento.

El romance entre la cantante de cumbia y el productor de tevé nació hace unas semanas y parecen estar en un gran momento.