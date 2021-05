Benjamín Vicuña tuvo que salir a aclarar si tiene COVID y si fue a grabar con síntomas

El actor chileno usó su cuenta de Instagram para aclarase si fue o no a grabar con síntomas de COVID tal como fue acusado.

Benjamín Vicuña se vio obligado a aclarar lo que pasó en Telefe ante los rumores de intervención gremial por el conflicto que se armó ante porque habría asistido con síntomas compatibles con los de COVID.

Por estas horas se armó un escándalo de proporciones en Telefe, al frenarse las grabaciones de El primero de nosotros tras saberse que uno de los protagonistas habría ido a grabar con síntomas gripales.

"La salud es un tema demasiado sensible como para jugar y especular", escribió el actor chileno en su cuenta de Instagram.

Y agregó: "No tengo COVID. Estoy bien, tengo mis dos vacunas puestas en Chile, no tengo síntomas, me hisopo cada 72 horas hace ya más de 8 meses debido a mis compromisos laborales".

Pese a la aclaración, Benjamín Vicuña se mostró molesto con el correr de la noticia: "Es irresponsable informar a la rápida, sobre todo entendiendo el duro momento que estamos pasando".

Y finalizó: "Sin duda la salud es lo primero y por lo mismo estamos todos cuidándonos. Sin embargo, este tipo de noticias afectan a una industria y una sociedad golpeada".