Benjamín Vicuña: "Trabajar con la China es un placer, la admiro como actriz"

"Argentina, tierra de amor y venganza" por la pantalla del Trece. La nueva tira de época producida por Pol-ka contará una historia de pasiones y traiciones de la mano de un elenco estelar: Benjamín Vicuña, China Suárez, Gonzalo Heredia, Albert Baró y Delfina Chaves. En medio de una gran expectativa, este lunes a las 22 hs. se estrenapor la pantalla delLa nueva tira de época producida porcontará una historia de pasiones y traiciones de la mano de un elenco estelar:





La trama cuenta la historia de dos amigos (Vicuña y Baró) que escapan de la Guerra Civil española y se refugian en nuestro país. Pero no serán los únicos que buscarán asilo en Argentina, a donde también llegará Raquel (Suárez) buscando una nueva vida pero terminará siendo víctima de la trata de mujeres. En su camino, aparecerá Moretti (Heredia), que quedará fascinado con ella e intentará rescatarla.





En una entrevista exclusiva, Benjamín Vicuña se refirió a su papel en la ficción. Además habló de lo que significa para él trabajar con su pareja, "La China" Suárez.





-¿Qué expectativas tenes?

Estamos ansiosos pero felices por lo que hemos hecho. Es un producto de excelencia y esperando que el público lo vea... Lo bueno de estar ahora en teatro y haciendo esta tira es que me voy anclar en Buenos Aires ya que el año pasado me estuve moviendo mucho por los proyectos en España. Estoy feliz de volver a la Argentina y de estar cerca de mis hijos, de mis amigos. Es un lugar que amo y que me ha dado muchas posibilidades, estoy muy agradecido por eso. Volver a Pol-ka, después de haber hecho Farsantes, es lindo porque me reencuentro con un gran equipo de gente, de amigos.





-¿Cómo es tu personaje?

Mi personaje es un tipo que tiene su propia estructura moral. Creyente pero a la vez es un sádico, un villano que va cortando dedos, manos y orejas a todo tipo de ladrón que él considera bajo su ética que es un bandido, le va enseñando a la sociedad. Es un personaje divino estoy muy feliz. Sobre todo porque es un personaje para jugar.





-Todo un desafío...

Sí. Este personaje es un riesgo, un gran desafío. Es un personaje delirante, ambicioso y por momentos muy malo. Es una serie que tiene muchas escenas de violencia, lo cual se habla con los compañeros para que todo esté bien. En una grabación la China se lastimó un poco en un brazo, pero no fue nada. Igual hay que tener mucho cuidado.





-¿Sos de ver el trabajo realizado, de revisar tus escenas?

Cada actor tiene su método, yo no reviso las escenas. Hay gente que va y se pone a ver las escenas que hizo, pero en mi caso es como que uno se agota en verse. Pero si voy a ver los primeros capítulos y cuando este en casa trataré de ver también para observar el trabajo de mis compañeros, eso está súper bueno. Con la China no nos damos consejos, hay mucho respeto.





-¿Cómo es trabajar con "La China"?

Trabajar con la China es un placer, la quiero y la admiro como actriz. Esta bueno compartir esto que por ahí demanda mucho, pero nos vamos cargados de esto pero con buena onda. Contentos por el trabajo realizado.





