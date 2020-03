Benjamín Vicuña sobre el rumor de embarazo de China Suárez: "Hay cosas que..."

Recién llegados al país, el actor habló con "Intrusos" y no ocultó su enojo ante las constantes consultas. Video.

Hace unos días, comenzaron a circular rumores sobre el supuesto embarazo de Eugenia “China” Suárez al punto de que ya se habría confirmado incluso el sexo del bebé: un varón.

Este fin de semana, la actriz y Benjamín Vicuña regresaron con su hija Magnolia a la Argentina, luego de pasar una temporada en Chile, donde él grabó varios episodios de una de las series que protagoniza.

Y en diálogo con "Intrusos" (América TV), la actriz dijo sobre la versión de embarazo: "Para qué me preguntan si ya lo confirmaron en todos lados. Está todo bien”, dijo ofuscada, y agregó: “No quiero confirmar nada porque no me gusta sentirme presionada”.

LEER MÁS Angie Balbiani, amiga de Pampita, opinó sobre el varón que esperan La China Suárez y Vicuña

Por su parte, Vicuña manifestó: “Ustedes tienen que entender que acá hay un tema. Primero se confirma el embarazo, después el sexo, y hay como una cosa de no parar, ¿viste? Entonces digo que espero que entiendan que hay ciertas cosas que tienen que ver con la privacidad, con la familia, con el entorno; y espero que podamos manejar las cosas de esa manera”.

“No quiero afirmar ni reafirmar nada porque hay como una demanda de información constante, así que así está bien. Ya nos acostumbramos a los rumores”, finalizó el actor.

LEER MÁS Mientras se espera que la China Suárez confirme su embarazo ya se sabe el sexo del bebé